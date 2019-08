Griezmann-Barcellona: il giallo della mail, trattativa da marzo e l'Atletico batte cassa

La battaglia legale tra Atletico Madrid e Barcellona per il trasferimento di Antoine Griezmann in blaugrana è tutt'altro che dimenticata, nonostante l'esordio del francese al Camp Nou con la nuova maglia. Per i Colchoneros, che dall'operazione hanno incassato i 120 milioni di euro della clausola rescissoria, le trattative con il Barcellona sono iniziate ben prima del 1 luglio, giorno in cui la stessa clausola è passata da 200 a 120 milioni e per questo chiedono il pagamento degli 80 milioni mancanti. Secondo quanto rivelato da El Mundo, l'Atletico sarebbe venuto in possesso di una email che Sevan Kerian, avvocato di Griezmann, avrebbe inviato lo scorso marzo alla società catalana con tutti i dettagli dell'operazione e le richieste del giocatore.

Un'arma legale potentissima, se confermata, per l'Atletico che non solo potrebbe riaprire il discorso per il pagamento degli 80 milioni di differenza, ma che potrebbe anche portare a una sanzione per il club catalano. Griezmann e Barcellona infatti, con il giocatore tesserato dell'Atletico non negli ultimi sei mesi di contratto, e senza aver ricevuto l'autorizzazione dei Colchoneros a trattare, avrebbero violato le norme Fifa. Il rischio peggiore per la società di Bartomeu è il blocco del mercato per una sessione.

Resta da capire come l'Atletico Madrid sia venuto in possesso di questa email in cui si specificavano anche il compenso di Griezmann e le commissioni per le varie parti. Possibile che qualche intermediario dell'operazione abbia venduto la prova a Miguel Angel Gil, l'amministratore delegato dell'Atletico.