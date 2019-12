 Icardi: "Voglio segnare storia Psg" | Intanto ha già battuto Ibra...

L'INTERVISTA

"Voglio segnare la storia del Psg". E' un Mauro Icardi sempre più innamorato dei colori della sua attuale squadra: l'attaccante argentino, in un'intervista ai canali ufficiali del club, parla dei suoi obiettivi e delle sue ambizioni. Maurito è diventato il giocatore più veloce nella storia del club ad aver segnato 10 gol, davanti a Zlatan Ibrahimovic. "E' un orgoglio segnare la storia di una squadra come il Psg. Cerco di essere sempre preparato e di essere sempre un'opzione per i miei compagni di squadra con i miei movimenti, in modo che abbiano l'opportunità di servire un giocatore libero", ha spiegato.

L'argentino ex Inter ha sottolineato come il Psg abbia "molti giocatori di altissima qualità. La squadra ha spesso il possesso della palla e io, come un attaccante avanzato, cerco di avviare l'azione. Le squadre avversarie ci aspettano molto chiuse nella loro area. Ecco perché aiuto i miei compagni di squadra il più possibile con o senza palla, creando spazi. E' un gioco di squadra".

Icardi è poi tornato sulle esperienza precedenti. "A Barcellona ho imparato molto sull'aspetto tattico e tecnico. Perché la filosofia del gioco è molto forte. Mi ha aiutato in Italia ad adattare e comprendere il gioco. Tutto questo - ha aggiunto - ha sviluppato la mia intelligenza di gioco sul campo".