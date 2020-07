Icardi: "Per vincere e giocare ad alti livelli volevo un club come il Psg"

Il primo campionato in carriera lo ha vinto con largo anticipo sulla naturale conclusione della stagione causa pandemia: la decisione del Governo francese di chiudere la Ligue 1 ha sancito infatti anzitempo il successo del Psg e regalato così il primo titolo a Mauro Icardi quando ancora il suo futuro restava in dubbio. O meglio, quando ancora il club parigino e l'Inter stavano discutendo sul riscatto dell'argentino. In gioco la cifra del suo acquisto, non certo un ritorno in nerazzurro, un'ipotesi che Suning non ha mai preso in considerazione. Da fine maggio Icardi è dunque a tutti gli effetti, per 60 milioni finiti nelle casse interiste, un giocatore del Psg, con buona pace di tutti. E con la logica soddisfazione dell'interessato che oggi ha parlato sui canali social del club francese senza lesinare commenti più o meno velatamente polemici nei confronti del suo passato: "Volevo venire in un club come il Psg per vincere titoli e giocare ai massimi livelli". Già questo sarebbe abbastanza, ma gli step successivi sono sulla stessa lunghezza d'onda: "È stato importante per me fare un grande passo nella mia carriera. Ho 27 anni e ho trascorso molto tempo in Italia. Questo è ciò che mi ha fatto desiderare di cambiare e progredire nella mia carriera".