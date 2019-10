Icardi conquista Parigi: 5 gol in 376 minuti

I NUMERI

Mauro Icardi è tornato ad essere il bomber che conosciamo. Ora lo sa anche Parigi che, ammaliata dalla doppietta dell'argentino contro il Bruges in Champions League, si gode la forma ritrovata di Maurito. 5 gol in 6 partite per il numero 18 del Psg: numeri che dimostrano lo stato di grazia dell'ex capitano nerazzurro. Icardi-Maxi Lopez: è pace?

Il caos di quest'estate sembra essere un ricordo lontano. Il divorzio, momentaneo, con l'Inter è acqua passata. Icardi, sbarcato a Parigi in punta di piedi, pare essersi ritrovato. Ha conquistato la fiducia di Tuchel, superato qualche acciacco fisico e ritrovato il vizio del gol.

Nonostante la concorrenza di giganti come Cavani, Mbappé e Neymar, Icardi si sta ritagliando un ruolo di assoluto protagonista. "Io il nuovo Matador? Il Matador già ce l'abbiamo ed è Edi (Cavani ndr.). Cerco di fare il massimo per la squadra, sono felice di aver avuto l'opportunità di venire a Parigi".

Finora tre reti in Champions in tre partite giocate e due gol in Ligue 1 in altrettante presenze. Non ci sono più dubbi: Maurito è tornato.