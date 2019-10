Ibrahimovic: "Se me ne vado nessuno guarderà più la Mls"

PLAYOFF MLS

"Se rimango, andrà bene per la Mls perché tutti la guarderanno. Se invece me ne vado, nessuno ricorderà cos'è la Mls". Zlatan Ibrahimovic saluta così l'America dopo quella che probabilmente è stata la sua ultima partita oltreoceano. La sconfitta nel derby contro il Los Angeles FC per 5-3 non è piaciuta all'attaccante svedese che, arrabbiato, ha rivolto un gestaccio a un tifoso. Ibrahimovic, gestaccio a un tifoso

"Per me giocare qui è come allenarmi - ha continuato Ibra -. Lo stadio è troppo piccolo per me, per disturbarmi ci devono essere molte più persone. Sono abituato a giocare di fronte a 80.000 tifosi. Questa, in confronto, è una passeggiata al parco".

La sconfitta con i Los Angeles Galaxy nella semifinale della Western Conference ha deluso l'attaccante: "È difficile vincere quando ricevi così tanti gol, a volte basta segnarne tre, ma non puoi essere un campione se incassi cinque gol contro. Sono deluso per un paio di errori".