Mls: Ibrahimovic eliminato con i suoi Galaxy, poi il gestaccio a un tifoso

PLAYOFF MLS

L'avventura di Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy si è conclusa questa notte. Lo svedese ha perso 5-3 il derby contro il Los Angeles FC ed è stato eliminato dai playoff di Mls. A nulla è servito il gol del momentaneo 2-2 firmato dal numero 9 grazie alla papera del portiere avversario Miller. Poi nel finale grande nervosismo per Ibra che ha risposto a un tifoso toccandosi le parti basse. Un brutto gesto per salutare l'America. Ibrahimovic, gestaccio a un tifoso

Ora Zlatan Ibrahimovic è praticamente un giocatore svincolato e deve scegliere la sua prossima squadra. In Italia lo aspettano a braccia aperte Napoli e Bologna e anche l'Inter ci sta facendo un pensierino. La sua avventura oltreoceano è durata un anno e mezzo, ma non è riuscito a conquistare nessun trofeo. Per lui comunque statistiche di tutto rispetto: 56 presenze e 52 gol.