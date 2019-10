Ibra riapre il mercato: "Ho un contratto fino a fine anno, poi si vedrà"

MLS

Dagli Stati Uniti torna a parlare Zlatan Ibrahimovic. Ormai in scadenza di contratto (il suo nome è stato accostato anche ad alcuni club italiani come Inter e Fiorentina) Ibra parla di mercato: "Ho un contratto fino al 31 dicembre, credo. Fino ad allora non ho pensieri, rispetto il mio contratto" afferma l'attaccante del Los Angeles Galaxy. Poi lo svedese non si smentisce: "Se andrò via, avrete meno di cui scrivere. Se resterò qui, allora avrete ancora qualcosa di cui scrivere. Vedremo cosa accadrà". Mago Zlatan: col pallone fa quel che vuole

"Io sono come sono. Essere popolare non è una cosa che puoi scegliere - continua Ibra - . Penso sia una cosa naturale: se sei bravo in quello che fai, che alle persone piaccia o meno, comunque comprano la tua maglietta. Magari avessi il 50% del ricavato..." scherza lo svedese.