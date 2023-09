Colombia, spari contro l'auto di Iago: l'ex Roma e Torino rescinde con l'América de Cali

COLOMBIA

L'avventura dello spagnolo, iniziata nel 2022, si è chiusa con 34 presenze e 6 reti

© Getty Images Si è ufficialmente conclusa l'avventura di Iago Falque all'America de Cali. L'ex Genoa, Roma e Torino ha rescisso il proprio contratto con il club colombiano dopo che nelle scorse settimane la sua auto era stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi del centro sportivo di Cascajal. Nessuno era presente sul luogo dell'aggressione e nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, ma l'episodio è stato sufficiente a convincere Iago a chiudere la sua avventura in Colombia.

Iago, 33 anni, aveva lasciato l'Europa nel 2022, qualche tempo dopo la fine dell'esperienza a Benevento. Cresciuto, tra le altre, anche nelle giovanili della Juventus, il galiziano era tornato in Italia nel 2014, sorprendendo tutti con una stagione da 33 presenze e 13 gol con la maglia del Genoa. Poi il passaggio alla Roma (27 presenze e 3 gol nel 2015/16), quindi 3 stagioni e mezza a Torino (108 presenze e 32 reti), prima del ritorno in prestito al Grifone. All'America de Cali ha disputato 34 partite in due stagioni, condite da 6 gol e 3 assist.