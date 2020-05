I giocatori della Liga bocciano il protocollo di ripresa

Resta in bilico la ripresa del campionato spagnolo di calcio, e a dare un colpo alla mancata ripartenza sono i giocatori. Il sindacato calciatori della Liga non ha infatti dato il suo assenso, come richiesto, al protocollo per il ritorno stabilito dalla Commissione Sport, chiedendo chiarimenti su quali siano i rischi di contagio e cosa succede in caso di nuove positività. Quello che sembra essere un nodo decisivo per tutti i grandi campionati europei ha provocato le critiche dell'Afe, secondo il quale il protocollo così come è stato elaborato dall'agenzia governativa "non avrebbe il visto del ministero della Salute".

