Higuain annuncia: "È arrivato il giorno di dire addio al calcio"

ARGENTINA

L’ex attaccante di Napoli e Juventus si ritirerà a fine stagione

"È arrivo il giorno di dire addio al calcio". Con una conferenza stampa a sorpresa Gonzalo Higuain annuncia la decisione di ritirarsi a fine stagione. L'attaccante argentino ex di Napoli e Juventus e ora in MLS con la maglia dell'Inter Miami, che spegnerà 35 candeline il prossimo 10 dicembre, ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo e che le prossime due - le ultime della regular season di Major League Soccer - saranno le ultime gare in carriera da professionista.

Il suo lungo viaggio è giunto al termine e il Pipita non è riuscito a trattenere le lacrime: "Dopo 17 anni e mezzo da giocatore professionista, la carriera più bella che potessi fare, è giunto il momento di dire addio - ha raccontato visibilmente commosso - Sento che il calcio mi ha dato molto. Io ho dato tutto me stesso e anche di più. Grazie a tutti coloro che hanno risposto la loro fiducia in me".

L'Orlando City il 6 ottobre e il Montreal il 9 saranno le ultime due avversarie di una carriera iniziata in Argentina con la maglia del River Plate e proseguita poi a Madrid sponda Real e in Italia, tra gioie e dolori, con Napoli, Juventus e Milan. Prima dell'esperienza americana, anche la parentesi Chelsea con Maurizio Sarri, tecnico con cui ha avuto un feeling speciale e ha raggiunto il record di 36 goal realizzati in una stagione di Serie A.

Con i Blues Higuain ha vinto un'Europa League, nel suo palmares ci sono anche 3 Liga, altrettante Serie A e Coppa Italia e anche una Coppa del Re, due Supercoppe di Spagna e una Supercoppa Italiana. Finalista al Mondiale 2014 con l'Argentina, in carriera ha segnato 277 gol e regalato 84 assist in oltre 500 partite.