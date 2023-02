Hamsik, la fine di un'era: via la cresta dopo oltre 20 anni  

La fine di un'era. Dopo oltre 20 anni Marek Hamsik, ex capitano del Napoli e recordman di presenze con la maglia azzurra, ha deciso di tagliarsi l'inconfondibile cresta che i tifosi partenopei gli hanno visto fingere di aggiustarsi un sacco di volte dopo i gol segnati. Il centrocampista 35enne slovacco, che oggi gioca in Turchia con la maglia del Trabzonspor, ha postato su Instagram un video in cui siede sulla poltrona del barbiere che sta cambiandogli il look e il post è diventato subito virale. Lavezzi e Milik hanno apprezzato, Mertens non l'ha presa bene e ha postato una serie di emoticon in lacrime, mentre molti tifosi azzurri (che lo chiamano rigorosamente "capitano") hanno ricordato le dichiarazoini di Marekiaro di dicembre 2022: "Mi taglierò la cresta per lo scudetto del Napoli".