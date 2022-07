Haller shock: "Sta combattendo un tumore maligno"

BORUSSIA DORTMUND

L'attaccante giallonero ha un tumore ai testicoli ed ha sostenuto un'operazione nei giorni scorsi

Continuano a piovere notizie sconcertanti in casa Borussia Dortmund. Con una nota ufficiale, il club della Ruhr ha informato i tifosi che il tumore di Sebastien Haller è maligno. L'attaccante, sbarcato questa estate in Germania dopo l'exploit con la maglia dell'Ajax, era andato sotto i ferri nei giorni scorsi. L'operazione è andata a buon fine, ma gli esami istologici hanno evidenziato la natura maligna del cancro. Il giocatore seguirà una serie di cure, tra cui la chemioterapia.

Vedi anche Calcio estero Borussia Dortmund, Haller operato: "Fuori per almeno un paio di mesi" A questo punto risulta difficile quantificare il periodo di stop del giocatore, che ammonterà sicuramente a parecchi mesi. Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha rincuorato tifosi e famiglia in uno dei periodi più cupi nella recente memoria: “Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile". L'attaccante francoivoriano era stato appena prelevato dall'Ajax per 35 milioni di euro, nella speranza che potesse sostituire a suon di gol l'uscente Erling Haaland. Si era messo in luce con la maglia dei Lancieri, segnando 11 gol nella fase a gironi della scorsa Champions League. Oltre a seguire da vicino il percorso di guarigione di Haller, il club giallonero è chiamato a investire nuovamente nel mercato per un degno sostituto.

IL COMUNICATO DEL BORUSSIA DORTMUND

Sebastien Haller (28) non lavorerà col Borussia Dortmund per diversi mesi. I risultati istologici hanno rivelato un tumore testicolare maligno. Haller deve quindi sottoporsi a un trattamento chemioterapico. Chiediamo ai media e ai fan di capire che non rilasceremo alcun dettaglio medico relativo al trattamento di Sebastien Haller oltre alle informazioni menzionate, né oggi né nei prossimi mesi.