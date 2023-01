Haller, countodwn per il rientro in campo: "Non vedo l'ora di giocare sotto il Muro Giallo"

SCONFITTO IL TUMORE

L'obiettivo dell'attaccante è essere disponibile per la gara del Borussia contro l'Augsburg il 22 gennaio

© Getty Images Per Sébastien Haller è iniziato il countdown per il ritorno in campo. Dopo due operazioni per il tumore ai testicoli scoperto la scorsa estate, l'attaccante del Borussia Dortmund ha vinto la dura battaglia contro la malattia ed è partito con la squadra per il ritiro invernale in Spagna. L'obiettivo del franco-ivoriano arrivato dall'Ajax per sostituire Haaland è quello di essere disponibile per la gara contro l'Augsburg il 22 gennaio.

"Non vedo l'ora di giocare sotto il muro giallo", ha dichiarato Haller. Ma dopo la malattia e il lungo recupero, la cautela è d'obbligo. Il corpo dell'attaccante deve abituarsi gradualmente allo sforzo fisico, alle fatiche e agli allenamenti. Tutto senza esagerare e seguendo le indicazioni dei medici, che a questo punto considerano il giocatore guarito dal tumore e pronto a riprendere l'attività agonistica. Al momento al giocatore è stato vietato di allenarsi quanto vorrebbe. Perché la voglia di rientrare e il rischio di esagerare potrebbe rovinare il programma stabilito dallo staff.

"Ha grande voglia di tornare ad allenarsi con la squadra - ha detto il direttore sportivo Kehl -. Siamo molto contenti per lui e non vediamo l'ora di riaverlo a disposizione". L'appuntamento è fissato per il 22 gennaio per la gara casalinga contro l'Augsburg. Anche solo per uno spezzone davanti al Muro Giallo.