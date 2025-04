Haaland recupera per Norvegia-Italia: il bomber del City ai box dalle 5 alle 7 settimane

Questo almeno il responso degli esami strumentali, dopo che domenica l'attaccante era stato fotografato all'uscita del Vitality stadium in stampelle, con la caviglia sinistra avvolta in un tutore protettivo. Un'immagine che aveva preoccupato non poco i tifosi dei Citizens, all'inseguimento dell'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League e impegnati quest'estate nella prima edizione della Coppa del mondo per club (al via il 14 giugno).