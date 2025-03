Fa Cup, Haaland e Marmoush trascinano il Manchester City in semifinale

BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY 1-2

Fuori dalla Champions League e dalla lotta per il titolo in Premier League, il Manchester City prova a trovare un motivo per sorridere almeno in FA Cup, dove è impegnato nei quarti di finale contro il Bournemouth. Al Vitality Stadium l’avvio di gara è però complicatissimo per la squadra di Guardiola, visto il rigore sbagliato da Haaland al 14’: Bernardo Silva si conquista un penalty sul tocco di braccio in area da parte di Tyler Adams, ma Kepa sbarra la porta delle Cherries e para la conclusione del norvegese. Noel Gallagher si dispera in tribuna, mentre l’ex Borussia Dortmund spreca pure un’altra grande chance in contropiede pochi secondo più tardi. A stappare il risultato è allora il Bournemouth al 21’: Evanilson si avventa con cattiveria e tempismo su una conclusione iniziale di Kluivert e batte Ederson, “rubando” di fatto il gol al compagno. I rossoneri si presentano così avanti 1-0 all’intervallo, ma vengono poi raggiunti dal City a inizio ripresa: Haaland pareggia infatti il risultato al 49’, appoggiando in porta il perfetto assist di O’Reilly, appena entrato al posto di Khusanov. Prosegue quindi la giornata dolceamara del norvegese, costretto poi a lasciare il campo al 60’ per infortunio. Al suo posto Guardiola inserisce Marmoush e l’egiziano lo ripaga subito nel modo migliore, ovvero segnando la rete che porta gli Sky Blues sul 2-1 tre minuti più tardi: pure in questo caso a innescare l’ex Eintracht Francoforte è il giovane O’Reilly, con le sostituzioni che finiscono quindi col cambiare completamente volto alla partita. Gli ospiti flirtano poi con tris in diverse occasioni, scheggiando pure un palo con Gundogan all’82’, prima di poter esultare al triplice fischio.