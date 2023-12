Haaland impazzisce contro l'arbitro: "Vaffan***o". Poi si sfoga sui social e rischia lo stop 

© Getty Images

Se in Italia infuriano le polemiche arbitrali, la situazione in Inghilterra al termine del 14esimo turno non è da meno. Protagonista Erling Haaland, finito su tutte le pagine dei giornali dopo quanto accaduto in Manchester City-Tottenham (3-3 il finale). L'attaccante norvegese si è letteralmente inviperito contro il fischietto del match Simon Hooper, reo di non aver concesso un evidente vantaggio ai Citizens in pieno recupero. L'ex Salisburgo aveva spedito in campo aperto Grealish prima dello stop imposto dall'arbitro per un fallo su Haaland. Quest'ultimo, fermato irregolarmente, nel mentre si era già rialzato confezionando un assist delizioso per il nazionale inglese.