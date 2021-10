Haaland fenomeno anche in allenamento: tutti pazzi per il gioco dei tre palloni

Di Erling Haaland si parla ormai quotidianamente: un po' per i suoi continui record, un po' per capire quale sarà la prossima squadra dove giocherà. Il giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund, però, ha trovato il modo di fare notizia con una giocata che ha fatto il giro dei social. Tre palloni, uno sopra l'altro, e bersaglio centrato all'incrocio dei pali. Vedere per credere: vero o fake?