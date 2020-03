Guinea: 9 calciatori morti in un incidente stradale, c'è anche il cugino di Naby Keita

IN UN INCIDENTE STRADALE

La Federcalcio della Guinea ha confermato il tragico bilancio dell'incidente stradale che ha visto coinvolto il bus che trasportava la squadra dell'Etoile de Guinee, seconda divisione nazionale: 9 morti e 18 feriti. Tra i deceduti c'è anche Almamy Keita, cugino del centrocampista del Liverpool Naby Keita. "Sono scioccato, triste e ho il cuore a pezzi per questa terribile notizia" ha scritto su Instagram il calciatore.

"Faccio le mie più sincere condoglianze a tutti i famigliari delle vittime come a tutta la famiglia dello sport della Guinea. La Federcalcio locale ha reso noto i nominativi dei calciatori deceduti: Almamy Keita, Mohamed Lamine Toure, Kabinet Camara, Mohamed Damaro Camara, Ousmane Sylla, Ibrahima Sylla, Mohamed Lamine Camara, Serdouba Ginola Bangoura e Facinet Mara.

L'incidente è avvenuto a 250 km a est dalla capitale Conakry. La squadra era in viaggio verso Kankan per giocare la prima partita di campionato. Per la Guinea-Bissau si tratta del secondo tragico incidente autostradale in pochi mesi che vede coinvolta una squadra di calcio. Il 30 gennaio morirono tre persone sull'autobus del Wakriya AC, due calciatori e l'autista.