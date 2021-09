Guardiola, un altro record: è il tecnico con più vittorie nella storia del City

Giornata davvero speciale per Pep Guardiola. Grazie alla vittoria contro il Chelsea, il Manchester City è tornato in vetta alla Premier e il tecnico catalano ha stabilito un altro record. Con 221 vittorie è diventato il più vincente della storia dei Citizens, superando Les McDowall, arrivato a 220 in tredici stagioni. "Sono così orgoglioso - ha commentato Pep - Questo periodo insieme è magnifico. Possiamo perdere partite, perdere finali, ma giochiamo con incredibile coraggio ogni singola partita. Andiamo a giocare la nostra partita ogni volta e questo mi rende orgoglioso".