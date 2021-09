Premier League: il City vince il big match contro il Chelsea, United ko contro l’Aston Villa

INGHILTERRA

Basta un gol di Gabriel Jesus per decidere la sfida di Stamford Bridge, Hause affonda i Red Devils nel finale

Tre grandi squadre di Premier hanno caratterizzato il lunch match della sesta giornata del campionato. Nello scontro diretto tra Chelsea e Manchester City sono gli uomini di Guardiola ad avere la meglio a Stamford Bridge per 1-0: rete di Gabriel Jesus al 53’ e Blues agganciati al primo posto dai Citizens. Lo United cade in casa 1-0 contro l’Aston Villa: decide Hause all’88’. Le tre big sono in testa, insieme al Liverpool, che ora può volare. Getty Images

CHELSEA-MANCHESTER CITY 0-1

Successo meritato per il Manchester City, che vince lo scontro diretto contro il Chelsea e lo aggancia nella parte alta della classifica di Premier League. Nel primo tempo della riedizione dell’ultima finale di Champions i Citizens fanno la partita ma non riescono a pungere. Ripartenza bruciante per i Blues al 15’: Werner scatta sul filo del fuorigioco e poi mette in mezzo per Lukaku, ma l’ex Inter non ci arriva per un soffio. Il numero 11 fa male nuovamente in velocità, rientrando sul destro e provando subito il tiro, ma Walker fa muro e concede solo angolo. Nel frattempo, Thiago Silva prende il posto di Reece James, infortunato alla caviglia destra. Buona l’occasione per gli ospiti poco prima dell’intervallo. Magia di Cancelo, che premia la profondità di De Bruyne; il belga non ci arriva, ma Gabriel Jesus mette giù di spalla in area, ma calcia malissimo con l’esterno sinistro e spedisce fuori. A inizio ripresa, ecco il vantaggio meritato della formazione di Guardiola: tiro di Cancelo murato dalla difesa di casa, la sfera arriva a Gabriel Jesus che si gira su tre avversari e lascia di stucco Mendy grazie a una doppia deviazione. La prodezza di Mendy su Grealish e il salvataggio sulla linea di Thiago Silva su Gabriel Jesus tengono in partita il Chelsea, che però non crea più pericoli ed è costretto al ko.

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 0-1

Con un finale di match pazzesco l’Aston Villa espugna l’Old Trafford, trionfano su uno United spento, guidato da un Cristiano Ronaldo irriconoscibile. Primo squillo del match da parte di Bruno Fernandes, che prova ad impensierire Martinez calciando però largo. Al 17’, poi, contropiede di Greenwood, che si invola sulla fascia, si accentra, salta un giocatore e prova il tiro: facile tra le braccia del portiere. De Gea rischia la frittata sul retropassaggio di Maguire: il portiere spagnolo sbaglia rinvio e appoggia a Watkins che stoppa e tira subito. Bravo il portiere a rimediare mettendoci la gamba. A parte un colpo di testa di Konsa alto e uno stacco di Maguire parato da Martinez in tuffo, il primo tempo scivola via senza altre emozioni. Il muro dei Villains regge bene anche nella prima parte del secondo tempo: Greenwood e Pogba sono imprecisi con le loro rispettive conclusioni dalla distanza. Martinez è (quasi) inoperoso nella ripresa. Finale palpitante. Hause insacca in rete il calcio d’angolo di Douglas Luiz; i Red Devils potrebbero pareggiare su rigore in pieno recupero (fallo dello stesso Hause su Cavani), ma Bruno Fernandes calcia direttamente in curva. Occasione buttava via per gli uomini di Solskjaer per andare in testa alla classifica da soli.