Guardiola-City, nel 2023 sarà addio: “Prossimo step una Nazionale”

A SORPRESA

L’annuncio arriva direttamente dal tecnico spagnolo: "Mi piacerebbe allenare in un Europeo, un Mondiale o una Copa America"

Pep Guardiola non smette mai di stupire, in campo e fuori. Il tecnico spagnolo del Manchester City ha annunciato a sorpresa il suo addio al club inglese tra due stagioni, quando arriverà a fine contratto: "Il prossimo passo sarà una Nazionale – ha detto ai microfoni della compagnia brasiliana XP Investimento - Ma prima, dopo sette anni al Manchester City, dovrò riposarmi un po', starmene tranquillo, studiare. Poi mi piacerebbe allenare agli Europei, in Copa America o al Mondiale". Getty Images

Guardiola ha annunciato l'intenzione di tentare una nuova sfida una volta esauritosi il matrimonio coi Citizens e subito in Rete si sono scatenate le ipotesi: prenderà la panchina della Spagna? A precisa domanda sul Brasile, il tecnico ex Barcellona ha speso parole dolcissime per la nazionale verdeoro: "Sono una squadra fantastica. Ho già lavorato con alcuni dei loro giocatori e ne ho sfidati altri. Il Brasile è sempre una candidata forte o la favorita, lo è sempre stata e sempre lo sarà”.