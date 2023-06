City, Guardiola cuore d'oro: dona ai dipendenti il bonus per la Champions

Manchester City, pullman scoperto in città per festeggiare il Triplete































































1 di 33 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© twitter

© twitter

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Grande gesto di Pep Guardiola dopo la vittoria della Champions League che ha permesso al suo Manchester City di centrare uno storico Treble. Secondo il 'Daily Mail', infatti, il manager catalano ha deciso di rinunciare al bonus per il trionfo di Istanbul e devolverlo ai dipendenti del club inglese. I soldi sarebbero così stati suddivisi in piccole, ma importanti somme, a receptionist, collaboratori e personale di sicurezza che hanno avuto tutti un piccolo ma preciso ruolo nello storico successo di questa stagione. La cifra non è stata rivelata, ma si tratterebbe di 750mila sterline (880mila euro circa).