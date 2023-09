Grande paura a Nizza: un calciatore minaccia di suicidarsi, trattative in corso  

© twitter

Sono minuti di grande tensione quelli che si stanno vivendo adesso sul viadotto Magnan della A8 di Nizza. Un calciatore professionista del club rossonero si sarebbe fermato sulla corsia d'emergenza dell'autostrada minacciandosi di lanciarsi nel vuoto. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco e della polizia, giunti rapidamente sul posto. Presente sulla scena, informa Nice Matin, anche uno psicologo inviato dal club. In questi istanti è in corso una trattativa per evitare il peggio.