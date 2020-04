Francia, Giroud risponde a Benzema: "Io un kart con un Mondiale"

LA DIATRIBA

"La vendetta è un piatto che va servito freddo" recita un vecchio adagio. Così Olivier Giroud ha aspettato qualche giorno per rispondere alla provocazione del connazionale Karim Benzema, che venerdì in una diretta Instagram lo aveva pungolato. "Chi è il migliore tra i due? Facile rispondere: non si può confondere la Formula 1 con i kart. E io solo F1". “Io un kart? Sì, un kart campione del mondo” la risposta dell'attaccante del Chelsea riportate da BeFoot.

Il riferimento è naturalmente al Mondiale vinto con la Francia – da titolare – in Russia nel 2018, mentre Benzema è fuori dalla nazionale francese dal 2015 per il caso Valbuena. L'attaccante del Real è accusato di aver partecipato a un tentativo di ricatto nei confronti del suo compagno di nazionale per un sextape. Mentre la vicenda dal punto di vista giudiziario è ancora in corso, dal punto di vista sportivo è costato al calciatore la casacca dei Bleus.

