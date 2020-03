Francia, Benzema contro Giroud: "Io una Formula 1, lui un kart"

FRANCIA

Karim Benzema lancia una stoccata a Olivier Giroud. L'attaccante del Real Madrid non ci è andato giù leggero con il compagno di nazionale, nel corso di una videochat su Instagram con l'amico e influencer Mohamed Henni: "Chi è il migliore tra i due? Facile rispondere: non si può confondere la Formula 1 con i kart - ha detto usando un paragone motoristico - E sono generoso, non andiamo oltre...So di essere io la Formula 1". Una battuta, forse, sicuramente un'uscita che farà discutere.

Il francese ha poi aggiustato il tiro, sottolineando il lavoro sporco svolto in nazionale dal giocatore del Chelsea, in accoppiata con Mbappé e Griezmann: "Giroud funziona perché è lì. Non è spettacolare, non esalta la folla ma lavora, fa il suo. Quel che fa lui non lo vedrete in un Griezmann né in un Mbappé".