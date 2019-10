Giallo Ibrahimovic: possibile nuova avventura in Spagna?

America, Italia e ora Spagna. Delle possibili destinazioni di Zlatan Ibrahimovic se ne è parlato per giorni. L'attaccante svedese ha detto addio alla Mls dopo la sconfitta dei Los Angeles Galaxy nel derby contro il Los Angeles FC per 5-3. Ora sta cercando una nuova casa e dopo le prime voci su un suo possibile ritorno in Italia, ora spunta un nuovo indizio. Sulle sue storie Instagram, infatti, Ibra ha pubblicato un video che ha scatenato i social: "Ciao Spagna, indovina? Sto tornando". L'attaccante ha già vestito in passato la maglia del Barcellona, che possa tornare a farlo o che invece cambi divisa rimane ancora un mistero. Sempre che non sia una trovata pubblicitaria...