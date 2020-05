Germania: un caso di positività in 2. Bundesliga, squadra in quarantena lampo

GERMANIA

In attesa del via libero definitivo alla ripresa dei tornei, in Germania proseguono i test a tappeto tra le squadre dei primi due campionati professionistici e salta fuori un nuovo caso di positività al coronavirus. Si tratta di un membro dello staff dell'Aue Erzgebirge, squadra di 2. Bundesliga, la seconda divisione tedesca. Lo ha annunciato lo stesso club della Sassonia, specificando che calciatori, tecnici e collaboratori andranno subito in autoisolamento, ma solamente fino a giovedì. BORUSSIA M'GLADBACH: DUE POSITIVI AL CORONAVIRUS

Due membri del Borussia Moenchengladbach sarebbero risultati positivi al test del coronavirus: si tratterebbe di un calciatore e di un membro dello staff. Entrambi sono già in quarantena. Lo riporta il Rheinische Post.

Una sorta di quarantena lampo, dunque, certamente di molto inferiore ai 14 giorni canonici. Il motivo di tale scelta non è stato chiarito dal club, ma probabilmente è dovuto al fatto che, in questi due giorni, ci sarà un nuovo giro di test per tutti. Se non dovessero emergere altri casi, l'isolamento continuerà solamente per il dipendente i questione, mentre la squadra potrà tornare regolarmente ad allenarsi.