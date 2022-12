Germania, Neuer si rompe una gamba sciando: stagione finita

GERMANIA

Il portiere del Bayern e della nazionale tedesca lo annuncia sui social: "L'anno poteva finire meglio..."

Una fine dell'anno davvero da dimenticare per Manuel Neuer. Dopo la precoce eliminazione della sua Germania dai Mondiali 2022, il portiere del Bayern Monaco si ritrova a dover fare i conti con un grave infortunio, che lo terrà lontano dal campo molto, molto a lungo. Come annunciato da lui stesso sui suoi canali social, infatti, Neuer ha subito una frattura alla gamba destra in seguito a un incidente sugli sci, è stato operato e tutto è andato per il meglio, ma per lui la stagione è già finita.

Nagelsmann dovrà dunque fare i conti con un assenza pesante, anche in vista degli attesissimi ottavi di Champions League in programma tra il 14 febbraio e l'8 marzo contro il Paris Saint Germain. Il suo posto dovrebbe essere preso dal secondo portiere, Sven Ulreich, anche se non è da escludere qualche colpo a sorpresa della corazzata tedesca nel mercato di gennaio.

IL POST DI NEUER

"Ciao ragazzi,

cosa posso dire, la fine dell'anno poteva andare decisamente meglio... Mentre stavo cercando di rilassare la mente facendo sci alpinismo ho subito una frattura alla parte inferiore della gamba. L'intervento chirurgico di ieri (venerdì, ndr) è andato bene. Mille grazie ai dottori! Purtroppo fa male sapere che la stagione in corso per me è finita.

Statemi bene!

Il vostro Manuel".

