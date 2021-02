Germania, l'ex Dortmund Metzelder rinviato a giudizio per pedopornografia

IN GERMANIA

Il difensore tedesco è accusato di essersi procurato e aver inviato materiale con minorenni abusati sessualmente

L'ex difensore del Borussia Dortmund, Christoph Metzelder, a fine aprile dovrà rispondere in tribunale alle accusa di essersi procurato - per poi inviarlo - materiale pedopornografico. Una bruttissima storia per il tedesco che risale al 2019 e per i quali l'ex Real Madrid e nazionale tedesca verrà giudicato, dopo aver respinto ogni accusa fino a questo momento. Il processo inizierà a fine aprile e fino a giudizio contrario, è considerato innocente.

In passato Metzelder aveva più volte promosso pubblicamente i diritti dei minori, fondando anche un'associazione per aiutare i giovani in difficoltà nel 2006 e ricevendo, per questo impegno, una Croce Federale al Merito nel 2017.

Oggi però l'ex difensore tedesco è nel pieno della bufera da ormai un anno, ovvero da quando è stato accusato di essersi procurato e di aver poi inviato a una donna di Amburgo, indagata come lui, materiale pedornografico con immagini e video di minorenni violentati.

Metzelder si presenterà in tribunale ad aprile per difendersi dalle accuse, sempre spedite al mittente fino a questo momento, in una bruttissima storia.