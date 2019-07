Germania in ansia per Beckenbauer, i legali: "Sta perdendo la memoria"

C'è grande apprensione in Germania per la salute di Franz Beckenbauer, le cui condizioni fisiche sono peggiorate da aprile quando gli è stato diagnosticato un infarto oculare all'occhio destro. Secondo 'Der Spiegel', i suoi legali hanno presentato alla magistratura elvetica che lo indaga dal 2016 per frode e riciclaggio di denaro in merito all'assegnazione dei Mondiali di Germania del 2006 un certificato medico secondo cui "il suo giudizio e la sua memoria sono peggiorati e non si aspettano miglioramenti", aggiungendo che "qualsiasi motivo di stress lo potrebbe uccidere". Gli investigatori elvetici hanno chiesto ulteriori cartelle cliniche. Per precauzione, tuttavia, avrebbero già richiesto la separazione della sua procedura da quella degli altri accusati perché l'indagine non subisca rallentamenti.