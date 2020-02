Germania, Dfb Pokal: Bayern ai quarti con il brivido, Hoffenheim battuto 4-3

GERMANIA

Il Bayern Monaco conquista i quarti di finale della Dfb Pokal, la coppa di Germania, battendo 4-3 all'Allianz Arena l'Hoffenheim: ospiti avanti per l'autogol di Boateng (8'), i bavaresi ribaltano il match con un'autorete di Hubner (13'), il gol di Müller (20') e la doppietta di Lewandowski (36' e 80'). Nei minuti finali si scatena Dabbur con una doppietta, ma il Bayern passa. Avanti anche il Bayer Leverkusen (2-1 allo Stoccarda) e l'Union Berlino.

Il Bayern Monaco trova il modo di complicarsi la vita sul 4-1 ma ottiene un passaggio del turno sostanzialmente meritato contro l'Hoffenheim. Gli uomini di Flick devono affrontare un avvio in salita dovuto all'autogol di Boateng dopo otto minuti: il difensore, nel tentativo di spazzare un tiro-cross di Bebou, spiazza completamente Neuer. Ma sullo svantaggio bavarese pesa la palla persa da Coutinho sulla trequarti: l'ingenuità del brasiliano provoca la netta superiorità numerica degli ospiti e mette in crisi la difesa campione di Germania. Con un'altra autorete, realizzata da Hubner e provocata da Müller (13'), le cose tornano a posto e si apre una fase di dominio bavarese con 11 azioni da gol nei soli 45 minuti iniziali. Al 20' Müller può esultare per un gol tutto suo: bello sia il cross di Alaba che la girata volante dell'attaccante, al nono gol stagionale con il Bayern e già decisivo per il passaggio del turno al Vonovia Ruhrstadion di Bochum. Al 36' è sempre lui a entrare nel gol del 3-1: gravi responsabilità del portiere avversario Pentke, che esce da kamikaze travolgendo un suo difensore e non prendendo nemmeno il pallone, Müller appoggia per l'accorrente Lewandowski che ha gioco facile a sovrastare di testa la concorrenza. Nella ripresa occasioni per Gnabry e ancora Müller, che sfiora la doppietta con un pallonetto di pochissimo alto. Nonostante il 4-1 del solito Lewandowski (80'), si percepisce puzza di bruciato: l'Hoffenheim aveva già impaurito il Bayern con Bebou, Baumgartner, un gol annullato a Hubner per fallo di mano e un tiro di Zuber che Neuer aveva respinto da fuoriclasse, a mano aperta. Nel finale gli ospiti passano all'incasso con una doppietta di Dabbur (82' e 91') ma non basta per far fuori i campioni di Germania.

Nelle altre partite, il Bayer Leverkusen batte 2-1 lo Stoccarda e trova in casa la qualificazione per i quarti di finale. Le Aspirine devono ringraziare il portiere ospite Bredlow, che prima realizza un autogol (72'), poi respinge male un tiro di Bellarabi, mettendo praticamente il pallone sui piedi di Alario, che lo batte con una traiettoria beffarda (83'). Inutile per lo Stoccarda il bel gol al volo di Wamangituka a cinque minuti dal termine. Centra il pass tra le top 8 anche l'Union Berlino, che passa solo all'86' sul campo del Verl (quarta serie). Decide il gol di Andrich.