Gattuso fa fuori Perisic per motivi disciplinari. L'ex Inter: "Poi parlerò"

© Rassegna Stampa

Nervi tesi all'Hajduk Spalato tra Rino Gattuso e Ivan Perisic. Il tecnico ha deciso di escludere l'ex giocatore dell'Inter dalla lista dei convocati per la sfida alla Lokomotiva Zagabria e, secondo quanto riportato dai media croati, la decisione sarebbe legata a motivi disciplinari. Sui social è arrivata la replica dell'esterno: "Quella di oggi è una partita importante e non voglio disturbare la tranquillità dei ragazzi e del club attirando l'attenzione su di me - ha scritto su Instagram - Buona fortuna a tutta la squadra e potremo parlare dopo di quello che è successo".