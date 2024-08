Gattuso show in conferenza con un giornalista: "Io e te cominciamo male"

© Foto da web

Comincia "in salita" l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina dell'Hajduk Spalato. Il tecnico italiano si è reso protagonista di un battibecco in conferenza stampa con un giornalista locale in seguito alla vittoria per 2-0 con l'Havnar Bóltfelag nei preliminari di Conference League. Alla domanda "Meglio il risultato del gioco?", il tecnico italiano ha risposto subito a tono: "Io e te iniziamo male. Ti ricordi solo le cose negative? Parliamo prima delle cose positive e poi di quelle negative. Per 60 minuti abbiamo giocato un calcio incredibile e mi parli solo di cose negative che sono successe per 30 minuti".