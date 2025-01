Galatasaray, fotografo accusa Osimhen: "Picchiato e minacciato per delle foto"

Victor Osimhen è finito nel mirino della stampa turca per una presunta aggressione verbale e fisica ai danni di un fotografo. Secondo quanto raccontato a "Posta" dal diretto interessato, Tolga Bozduman, l'attaccante si sarebbe scagliato contro di lui all'esterno di una discoteca dopo essere stato immortalato insieme ad alcuni amici probabilmente in una situazione non di suo gradimento.