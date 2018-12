Francia, Zidane a cena coi campioni del 1998

12/12/2018

Momento nostalgia per Zinedine Zidane. L'ex tecnico del Real Madrid ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia di alcuni compagni di squadra che nel 1998 con la Francia alzarono al cielo la coppa del mondo battendo in finale la Croazia, che ha scatenato i tifosi dei Galletti. Da sinistra a destra si riconoscono Bixente Lizarazu, Lilian Thuram, Vincent Candela, Alain Boghossian, Laurent Blanc, Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, Bernard Lama, Christian Karembeu e Bernard Diomede. Un team che è entrato nella leggenda facendo sognare milioni di persone e che ora si gode la normalità facendo ancora provare emozioni forti, semplicemente con una foto.