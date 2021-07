Francia pazza di Gigio Donnarumma: "Che mani d'oro!"

LA SCOPERTA

L'ingaggio dell'ex rossonero a Parigi era stato accolto con un certo scetticismo, ma le prestazioni a Euro 2020 hanno convinto tutti

Gigio Donnarumma è uno dei grandi protagonisti a Euro 2020 e ora anche in Francia si sono accorti delle qualità del portiere dell'Italia ormai prossimo ad accasarsi ufficialmente al Psg. A Parigi l'arrivo del giocatore inizialmente era stato accolto con un certo scetticismo, ma ora l'ex portiere rossonero ha convinto tutti con le sue parate. Parate che hanno rapidamente cambiato il giudizio dei francesi, ormai pazzi di Gigio. Le lacrime di gioia di Donnarumma: "Emozione indescrivibile"





















































Per l'Equipe, l'ex portiere del Milan fa parte della grande tradizione dei portieri azzurri dalle "mani d'oro". Una vera e propria incoronazione, che mina in maniera pesante il fronte parigino schierato a priori con Keylor Navas ed esalta l'estremo difensore azzurro.

Promosso dal quotidiano transalpino con un bel 7 in pagella nella semifinale sofferta con la Spagna, Donnarumma è il migliore in campo dell'Italia per l'Equipe. "A 22 anni, prolunga la tradizione dei grandi portieri italiani finalisti, da Toldo eroe della semifinale dell'Europeo 2000, a Buffon, campione del Mondo nel 2006 - si legge nelle pagine dedicate alla gara contro la squadra di Luis Enrique -. Anche Donnarumma ha lasciato l'impronta su questa semifinale, perfetto su un tiro di Oyarzabal, su una punizione di Olmo, respingendo con i pugni tutto il possibile, e nonostante l'imprecisione di piede, innescando l'azione del vantaggio con un rilancio di mani". "Ma nulla conterà di più nella mitologia italiana del rigore parato a Morata con quella qualità di andare a terra così magnifica per un portiere di 196 cm - prosegue la prima firma sportiva dell'Equipe -. Lo avranno apprezzato anche i tifosi del Psg. E se a Parigi si dovrà decidere chi farà il titolare in base ai rigori, allora c'è una bella partita da giocare".

GIGIO: "NOI IN CAMPO, VOI IN PIAZZA. ORA LA FINALE"

Nel frattempo Gigio Donnarumma resta concentrato sull'ultimo atto di Euro 2020 e carica i tifosi azzurri sui social. "Noi in campo, voi sugli spalti, per le strade, davanti alla tv. Circondati da una grande passione e dal vostro affetto ci prepariamo per la finale", ha scritto il portiere su Twitter dopo la vittoria ai rigori con la Spagna.