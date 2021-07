Donnarumma diventa cartoon: super parate grazie alle ali di Red Bull

IL TESTIMONIAL

Il portiere dell'Italia: "Ora siamo pronti per la finale"

Super parate per Gigio Donnarumma in questo Europeo. Il segreto? Le ali di Red Bull. Il portiere è diventato da qualche mese testimonial della famosa bevanda energetica che lo ha pure trasformato in cartoon utilizzando il celebre slogan: "Red Bull ti mette le ali". L'estremo difensore poco dopo aver conquistato la finale contro la Spagna l'ha postato sul proprio profilo Instagram.

Poi il classe 1999 ha scritto emozionato: "Noi in campo, voi sugli spalti, per le strade, davanti alla tv. Circondati da una grande passione e dal vostro affetto ci prepariamo per la finale".