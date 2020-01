Francia, Coppa di Lega: Icardi incanta e il Psg fa a pezzi il Saint-Etienne, vincono Lille e Lione  

FRANCIA

Il Psg accede alle semifinali della Coppa di Lega francese strapazzando il Saint-Etienne grazie all'ennesima prova monumentale di Mauro Icardi: i parigini vincono 6-1 grazie alla tripletta dell'argentino (a segno al 2', 49' e 57'), alle reti di Neymar e Mbappé e a un autogol di Moulin. Avanzano il turno anche il Lione (che batte in casa per 3-1 il Brest) e il Lille (che dopo un primo tempo senza reti fa 2-0 con l'Amiens). Icardi, tripletta show con il Psg



















Maurito dà spettacolo contro il St Etienne in Coppa di Lega

























Ultime gallery Vedi tutte

PSG-ST.ETIENNE 6-1

Il Psg nel nome del solito, strabordante Mauro Icardi, strapazza il Saint-Etienne e si qualifica in carrozza per le semifinali della Coppa di Lega francese. L'argentino ex Inter prosegue la sua straordinaria stagione, arrivando a quota 17 reti segnate in 19 presenze ufficiali in tutte le competizioni disputate con i parigini. La sua nuova serata di grazia si apre già al 2', quando Meunier lo lancia in profondità e Maurito si coordina con il destro e batte il portiere avversario Moulin nonostante un angolo di tiro quasi impossibile. Poi è Bernat a sfiorare il raddoppio, prima che la partita si incattivisca: ne fa le spese Fofana, che in poco più di mezz'ora di partita si becca due cartellini gialli e lascia in dieci il Saint-Etienne. Il Psg ne approfitta subito e al 39' trova il raddoppio: il pallone lanciato da Di Maria per Neymar è delizioso, e ancora di più lo è il pallonetto del brasiliano. Il tris arriva già al 44', ed è il frutto di un clamoroso flipper che coinvolge due difensori e il povero Moulin: sua la deviazione finale, dopo che il pallone aveva colpito anche il palo. Nella ripresa si scatena definitivamente Icardi: al 49' la sua doppietta arriva a porta vuota, dopo che Mbappé aveva già superato in dribbling Moulin, al 57' il terzo gol personale (e il quinto di squadra) è ancora più facile al termine di un contropiede due contro zero e l'assist del solito Mbappé. Icardi restituisce il favore al compagno al 67' al termine di un'altra azione in cui la palla va solo depositata nella porta vuota. Cabaye al 71' prova a rendere meno mortificante la scoppola del Saint-Etienne accorciando le distanze, ma ovviamente è troppo tardi. E questo Icardi sembra sempre più a suo agio nei suoi nuovi panni di re di Parigi.

LIONE-BREST 3-1

In semifinale accede anche il Lione, che senza particolari problemi abbatte il Brest al Groupama Stadium, mettendo in chiaro le proprie intenzioni sin dai primissimi minuti (Leon è bravissimo a dire di no a Bertrand Traoré). Il vantaggio dei padroni di casa arriva però al 19', quando Moussa Dembelé viene lanciato in campo aperto da Aouar, sfugge ai due marcatori e batte con un diagonale mancino il portiere in uscita. Lo stesso Aouar rimane uno dei grandi protagonisti del match, andando a colpire una clamorosa traversa pochi minuti prima dell'intervallo. Si prende però la rivincita al 55', raddoppiando con un colpo sotto su assist di Teté dalla destra. Il Lione non sembra ancora soddisfatto, tanto che Terrier e Dembelé impegnano un Leon costretto a una serata di superlavoro. Dopo aver detto di no anche a Cherki, però, il portiere dei bretoni può esultare, quando Mayi si lancia in contropiede all'85' e premia la sovrapposizione di Grandsir che riapre per qualche minuto il match. Sono virtualmente, però, dato che al 91' il giovane brasiliano Jean Lucas chiude tutto con un bel rasoterra dalla distanza.

LILLE-AMIENS 2-0

Vittoria rotonda ma non scontata quella del Lille, che solo nel secondo tempo scioglie il rebus Amiens tra le mura amiche dello Stade Pierre-Mauroy. L'Amiens tiene infatti testa ai Mastini biancorossi. Il Lille ci prova sin dai primi minuti, ma Bamba viene murato. Quindi è Celik ad andare al tiro senza sorprendere il portiere ospite. Lo stesso Bamba manda sopra la traversa un buon pallone, ma la partita svolta al 38', quando Zungu rimedia il secondo cartellino giallo e lascia in dieci l'Amiens. La ripresa è quindi tutta a favore del Lille: Renato Sanches costringe immediatamente Dreyer alla grande parata, quindi Celik colpisce il palo. Il gol è nell'aria e a trovarlo è Luiz Araujo al 50' con un gran sinistro da posizione defilata. L'Amiens non reagisce e così Victor Osimhen raddoppia al 58' raccogliendo il lancio di Soumaré e prendendosi anche la soddisfazione di fare secco in dribbling Chedjou. Ci sono altre tre limpide occasioni per il tris, ma non serve: la partita si era già chiusa ancora prima dell'ora di gioco.