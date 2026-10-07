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IL TRIBUTO

Il pianto sul pullman, i fuochi d'artificio e i giochi di luce: com'è andata l'ultima di Messi con l'Argentina

Grande commozione al Monumental per l'ultimo saluto della Pulce alla sua nazionale: con il 39enne, sul campo, anche la moglie e i figli

07 Ott 2026 - 08:46
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I fuochi d'artificio al decimo minuto, il pianto sul pullman, giochi di luce e una maglia di Messi lunga 30 metri con il numero 10 e la scritta 'Gracias'. C'è stato questo, e tanto altro, nell'ultimo tango con l'Argentina di Lionel Messi. Contro il Benin, in un Monumental stracolmo, il 39enne ha lasciato il segno con due assist e un gol. Il tutto davanti agli occhi del ct Scaloni, e non solo in lacrime. Al termine del match l'arbitro ha regalato alla Pulce i cartellini dell'amichevole.

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