Il pianto sul pullman, i fuochi d'artificio e i giochi di luce: com'è andata l'ultima di Messi con l'Argentina

I fuochi d'artificio al decimo minuto, il pianto sul pullman, giochi di luce e una maglia di Messi lunga 30 metri con il numero 10 e la scritta 'Gracias'. C'è stato questo, e tanto altro, nell'ultimo tango con l'Argentina di Lionel Messi. Contro il Benin, in un Monumental stracolmo, il 39enne ha lasciato il segno con due assist e un gol. Il tutto davanti agli occhi del ct Scaloni, e non solo in lacrime. Al termine del match l'arbitro ha regalato alla Pulce i cartellini dell'amichevole.