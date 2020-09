Francia, allarme coronavirus: scendono da 5.000 a 1.000 gli spettatori allo stadio

CORONAVIRUS

Il continuo aumento di casi di positività al Covid-19 ha costretto il Governo francese a correre ai ripari e a tornare sui suoi passi. Il ministro della Salute, Olivier Veran, ha annunciato che la presenza di pubblico agli eventi sportivi scende da 5.000 a 1.000 persone nella maggior parte delle grandi città (Bordeaux, Lione, Nizza, Lilla, Tolosa, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble e Parigi). A Marsiglia imposte le porte chiuse.

Continuano a salire i contagi in Francia che, dopo un week-end di cifre più basse, torna a contarne più di 10mila (10.008) nelle ultime 24 ore. Numeri a cui si aggiunge un aumento dei decessi, 68 in più di ieri, per un totale di 31.416 dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%.

Nelle grandi citta, inoltre, non sono più consentite riunioni di oltre 10 persone e bar e ristoranti dovranno chiudere alle 22:00. Questa decisione avrà ripercussioni anche sul torneo di tennis del Roland Garros, che sperava di poter accogliere 5.000 persone.

