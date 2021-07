Florentino Perez, nuovi audio shock: "Ronaldo e Mourinho anormali"

INTERCETTAZIONI

Intercettazioni risalenti al 2012: "Ronaldo è malato, viziato e con eso esagerato"

Nuova 'puntata' degli audio-choc del presidente del Real Madrid Florentino Perez. 'El Confidencial' ha pubblicato altre conversazioni risalenti al 2012. Nelle frasi riportate dai media, Perez usa toni duri nei confronti di José Mourinho e Cristiano Ronaldo, che all'epoca erano entrambi a Madrid. L'attaccante "è un pazzo. Questo ragazzo è un idiota, un uomo malato. Uno pensa che questo ragazzo sia normale, ma non lo è, altrimenti non farebbe tutte le cose che fa".

Nelle frasi pubblicate Perez attacca anche il potente agente Jorge Mendes: "Non comanda su di lui. Così come non comanda su Mourinho. Zero. Questi sono ragazzi con un ego terribile, entrambi viziati, l'allenatore e lui, e non vedono la realtà, perché entrambi potrebbero guadagnare molto di più se non lo fossero. Questi sono due anormali, perché stiamo parlando di molti soldi nel campo dei diritti di immagine. Inoltre, con quella faccia che hanno, con quel modo spavaldo, che non piacciono a tutti...".