Fermin Lopez nella bufera: posta la foto del match visto con un sito pirata e rischia la squalifica

IL CASO

Il centrocampista del Barcellona ha subito rimosso la storia pubblicata sui social, ma non è bastato a passare inosservato

© instagram Il campionato è ricominciato ma chi ha trionfato alle Olimpiadi con la Spagna si sta ancora godendo qualche giorno di vacanza. Il caso è quello anche del centrocampista del Barcellona Fermin Lopez, assente al debutto stagionale contro il Valencia, ma che sui social ha voluto dimostrare il proprio attaccamento alla causa postando la foto mentre guardava il match del Mestalla da casa. Decisione che lo ha messo al centro di una bufera vera e propria per una leggerezza: la partita immortalata dalla foto, infatti, era trasmessa da un sito pirata. Lopez ha cancellato tutto, ma il danno ormai era stato fatto.

E adesso? Oltre alle numerose polemiche che sicuramente gli avranno rovinato l'ultima parte delle meritate vacanze dopo le fatiche olimpiche, non è bastato a Fermin Lopez sostituire la foto incriminata con uno screen stavolta preso dall'emittente corretto. L'imbarazzo di Barcellona e Liga stessa, da tempo impegnate nella battaglia contro la pirateria, potrebbe portare conseguenze.

In Spagna stanno discutendo della questione e non è da escludere che il fatto possa portare alla squalifica del classe 2003 per una o due giornate.