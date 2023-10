Fatih Karagumruk, l’ex Kazim-Richards: “Pirlo permetteva agli italiani di fumare in spogliatoio”

L'INTERVISTA

L'ex centrocampista oggi svincolato racconta in un'intervista come l’attuale tecnico della Samp concedesse molta libertà al gruppo

© Getty Images Avendo raccolto soltanto 4 punti in 9 giornate con la Sampdoria ed essendo al penultimo posto della classifica di Serie B non è certo un periodo felice per Andrea Pirlo. I tifosi blucerchiati lo criticano e ne chiedono l'esonero e inoltre dalla Turchia, dove il tecnico ha lavorato nella passata stagione, arrivano le parole di Colin Kazim-Richards, centrocampista attualmente svincolato ex di Feyenoord e Celtic che lo scorso anno giocava al Fatih Karagumruk, che ha rivelato come l’attuale tecnico del Doria concedesse molta (probabilmente troppa) libertà al gruppo all’interno dello spogliatoio.

"Fumare? Sì. Avevamo tanti italiani che fumavano (in rosa c'erano Viviano, Biraschi, Ricci, Borini e per metà stagione Bertolacci, ndr). Lo scorso anno con Pirlo avevano il permesso di fumare. E certi giocatori fumavano continuamente sigarette. Anche all'intervallo mentre Pirlo parlava li vedevi fumare... Sia ben chiaro che la mia non è un’accusa, è una questione di cultura. Non c’è nulla di illegale” ha dichiarato il centrocampista che nella passata stagione ha giocato 17 partite di cui appena due da titolare.

Bendtner: "Arrivato alla Juve ho visto fumare in bagno Buffon, Pirlo e altri"

Nel febbraio del 2022 Nicklas Bendtner, ex attaccante tra le altre della Juventus, aveva raccontato in un'intervista del suo primo giorno in bianconero nell’estate 2012: "Non riuscivo a trovare i ragazzi, era tutto un po’ strano, soprattutto perché era il mio primo giorno. E poi ho trovato 12 giocatori nei bagni, che prendevano un caffè, chiacchieravano, stavano insieme e fumavano una sigaretta. È stato qualcosa di eccezionale e mi ha fatto pensare che sarebbe stata un’esperienza divertente".

"Se ci si poteva ritrovare in bagno a fumare con Buffon o Pirlo? Sì e cosa puoi dire a due così? - ha aggiunto - Se guardi alla loro carriera e a che gran professionisti sono, è stato un qualcosa che mi ha aperto gli occhi. L’etica professionale che dimostravano in campo e il senso di cameratismo che c’era negli spogliatoi era incredibile, quindi nessuno si poneva il problema del fumo".

