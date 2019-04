Famiglia Sala, altra tragedia: morto il padre di Emiliano

26/04/2019

Il 2019 non sta dando tregua alla famiglia Sala. A tre mesi dalla morte di Emiliano, attaccante appena acquistato dal Cardiff scomparso in un incidente aereo mentre percorreva il Canale de La Manica, è mancato anche il papà Horacio per un attacco di cuore nella propria città in Argentina. A darne notizia Julio Muller, un politico locale: "I dottori non hanno potuto fare nulla per salvarlo, quando sono arrivato a casa sua era già morto".