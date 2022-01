FA Cup: tonfo dell’Arsenal, fuori con il Nottingham Forest

INGHILTERRA

La squadra di Arteta cade 1-0 contro il club che milita in Championship, avanzano soffrendo Liverpool e Tottenham

Clamorosa sconfitta dell’Arsenal nei trentaduesimi di finale della FA Cup: contro ogni pronostico i Gunners cadono 1-0 in casa del Nottingham Forest, squadra che milita in Championship, la Serie B inglese. Un tonfo incredibile che vale l’eliminazione all’esordio nella competizione per la squadra di Arteta, mentre passano il turno il Liverpool che supera 4-1 in rimonta lo Shrewsbury e il Tottenham che rischia nel 3-1 al Morecambe.

Emozioni e colpi di scena che solo la FA Cup, la competizione più antica del mondo, può regalare. Protagonista in negativo l’Arsenal di Arteta, che si fa eliminare all’esordio dal meno quotato (almeno sulla carta) Nottingham Forest, squadra che milita in Championship trovandosi appena al nono posto in classifica. Il club di Serie B, caduto in disgrazia dopo il periodo d’oro di Brian Clough a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, compie una vera e propria impresa e vola così ai sedicesimi, condannando i Gunners a una bruciante umiliazione. In particolare, è un gol nel finale (al minuto 83’) di Grabban a far esplodere di gioia il City Ground.



Avanzano, ma soffrendo parecchio, invece il Liverpool e il Tottenham. I Reds hanno la meglio solo in rimonta per 4-1 sullo Shrewsbury (squadra della Ligue One dove si trova a metà classifica): privi di quasi tutti i loro big, ribaltano con Gordon, una doppietta di Fabinho e Firmino il vantaggio ospite di Udoh. Gli Spurs di Antonio Conte superano 3-1 il Morecambe (altra squadra di terza categoria, dove si trova addirittura al quartultimo posto), sempre in rimonta grazie ai gol nei minuti finali di Winks, Lucas Moura e Kane.