FA Cup, sarà ancora derby di Manchester in finale: lo United piega il Coventry ai rigori

FA CUP

A Wembley finisce dal dischetto dopo il clamoroso 3-3 dei tempi regolamentari: Hojlund regala il passaggio del turno a ten Hag

© Getty Images Sarà ancora derby di Manchester in finale di FA Cup: lo United, infatti, si impone ai rigori sul Coventry e raggiunge il City nell'atto conclusivo di Wembley. I Red Devils passano il turno aggiudicandosi la lotteria dei rigori dopo il 3-3 dei tempi regolamentari: segnano McTominay (23'), Maguire (46') e Bruno Fernandes per gli uomini di ten Hag, non bastano Simms (71'), O'Hare (79') e Wright. Decisiva la conclusione dal dischetto di Hojlund.

Con qualche brivido di troppo, ma il Manchester United raggiunge la finale di FA Cup: ci sarà ancora il Derby con il City, che lo scorso anno vinse 2-1 grazie alla doppietta di Gundogan. I Red Devils battono ai rigori il Coventry dopo il 3-3 dei tempi supplementari: uno dei match più incredibili della storia della competizione. Il primo acuto arriva al 23': Garnacho premia la sovrapposizione di Dalot che mette al centro per McTominay, che insacca. Nel recupero del primo tempo, invece, arriva il raddoppio con il colpo di testa da calcio d'angolo di Maguire. Al 58', i giochi sembrano chiusi: Bruno Fernandes controlla in area e batte Collins grazie anche alla deviazione di Thomas. Ma il Coventry ha un sussulto d'orgoglio e la riapre nel giro di 8 minuti con Simms, che al 71' segna di prima su assist di Tavares, poi con O'Hare, che riapre ufficialmente la partita otto minuti dopo. E, nel recupero, lo United fa harakiri: tocco di mano di Wan-Bissaka e calcio di rigore per il club di Championship, che grazie a Wright trova il 3-3 rimandando il verdetto ai supplementari.

Bruno Fernandes centra una clamorosa traversa, mentre ancora Wright in diagonale sinistro non trova la porta e anche Simms centra il montante. Partita incredibile che si chiude ai rigori anche perché la rete di Torp al 120' viene annullata per fuorigioco. Dal dischetto, Casemiro sbaglia, ma falliscono anche O'Hare e Sheaf: Hojlund segna l'ultimo della serie dello United e regala ai suoi la rivincita. Un anno dopo, sempre a Wembley, sarà ancora sfida col City, mentre un più che commovente Coventry si ferma ad un passo dalla storia.