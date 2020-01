FA Cup, Rochdale senza età: assist di un 17enne e gol di un 40enne

Tra loro ci sono 23 anni di differenza, quando uno cominciava la carriera professionistica nel Stockport County l'altro non era neanche venuto al mondo, eppure sono entrambi artefici dell'impresa del Rochdale. Aaron Wilbraham e Luke Matheson, 40 e 17 anni, hanno infatti portato la 18esima squadra di League One sotto i riflettori bloccando il Newcastle (11esimo in Premier) sull'1-1 in FA Cup e costringendolo al replay a St. James’ Park.