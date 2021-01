FA Cup: poker del Liverpool, Wolverhampton di misura

INGHILTERRA

ASTON VILLA-LIVERPOOL 1-4

Dopo la pesante batosta subita in Premier League nello scorso ottobre (7-2), il Liverpool si prende la rivincita in FA Cup e si qualifica al quarto turno della competizione. Reds che sbloccano il match subito al 4’: cross dalla destra di Curtis Jones e colpo di testa preciso di Sadio Mané sul palo più vicino. Poco dopo gli uomini di Klopp sfiorano il raddoppio con una conclusione di Wijnaldum che sfiora la traversa. Il pallino del gioco resta comunque sempre tra la formazione ospite: il centrocampista olandese calcia all’angolino basso di destra, ma Onodi interviene con una prodezza, per poi ripetersi poco dopo su Salah. La legge del “gol sbagliato, gol subìto” si applica alla perfezione al 41’: assist di Rowe per Barry, che supera in velocità Rhys Williams e supera Kelleher con un piatto destro rasoterra. Fabinho impegna nuovamente il portiere avversario, che però non può assolutamente nulla a cavallo tra il 61’ e il 63’: prima Wijnaldum scarica un destro rasoterra dal limite, poi un’altra torsione aerea di Mané, su cross dalla destra di Shaqiri, chiude i conti. Una girata mancina di Salah vale il poker finale.

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE 1-0

Basta una rete al Wolverhampton per avere la meglio in casa contro il Crystal Palace e assicurarsi i sedicesimi di finale di FA Cup. Due buone occasioni per i padroni di casa caratterizzano la prima mezz’ora di gioco. Al 13’ Fabio Silva sovrasta la difesa avversario, ma il suo colpo di testa in area finisce alta di poco. Al 26’, invece, una conclusione insidiosa dal limite da parte di Dendoncker (Wolves) mette paura al portiere Butland, rimasto immobile: la sfera sorvola la traversa. Ci pensa così Adama Traoré a portare in vantaggio i Wolves al 35’ dopo una bella iniziativa personale, conclusa con un mancino a fil di palo dal limite. Anche nella ripresa il Wolverhampton mantiene il dominio territoriale. Al 78’ Pedro Neto arriva sul limite e va alla conclusione, ma il pallone esce sfiorando il palo destro. È di fatto l’ultima occasione della gara.