FA Cup: il Tottenham supera il Southampton 3-2 al replay, decide Son su rigore

INGHILTERRA

Il Tottenham si guadagna gli ottavi di FA Cup battendo in casa il Southampton al replay. Gli uomini di Mourinho si impongono 3-2 nel nuovo White Hart Lane dopo l’1-1 al St Mary’s Stadium. L’autorete di Stephens porta avanti gli Spurs al 12’, Long pareggia al 34’. Ings segna il 2-1 al 72’, sei minuti dopo Lucas fa 2-2. All’87’ Son (in gol anche all’andata) realizza il rigore che lui stesso si è procurato e decide la sfida.

Anche senza il nuovo acquisto Steven Bergwijn, grande protagonista della vittoria in Premier contro il City ma acquistato dopo la prima partita dei sedicesimi tra le due squadre, il Tottenham di Mourinho supera 3-2 il Southampton nel nuovo White Hart Lane e si conquista al replay gli ottavi di FA Cup. Momento positivo per il tecnico portoghese, che dopo aver sconfitto il rivale di sempre Guardiola nell’ultimo turno di campionato ora può festeggiare anche il passaggio del turno nella coppa che ha vinto nel 2006/07, sulla panchina del Chelsea. Nei primi minuti il Tottenham non riesce a ingranare, sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Long e Boufal, l’uomo che ha costretto al replay gli Spurs con il gol che ha pareggiato quello di Son all’andata. Lloris mostra le sue qualità in entrambe le occasioni e interviene con prontezza. Nonostante la partenza negativa, al 12’ i padroni di casa passano in vantaggio: tiro di Ndombele dal limite, la deviazione di Stephens spiazza il portiere dei Saints Gunn ed è autorete, 1-0 per gli uomini di Mourinho. Il possesso palla è prevalentemente del Southampton, il Tottenham si adegua e aspetta di colpire come nell’azione che ha portato al vantaggio. Sette minuti dopo Ward-Prowse serve Ings che supera Lloris ma colpisce la traversa dopo un inserimento nell’area degli Spurs, con questa iniziativa gli ospiti confermano le buone sensazioni dei primi minuti. Al 34’ gli sforzi dei Saints vengono ripagati e arriva l’1-1: strana giocata di Redmond che gira su se stesso ma all’ultimo si coordina bene e impegna Lloris, il francese respinge sui piedi di Long che da due passi non sbaglia.



Anche nella ripresa sono diverse le occasioni da gol. Nei primi minuti prima Boufal e poi Lucas non inquadrano la porta da buona posizione. Al 72’ una perfetta ripartenza regala il vantaggio al Southampton: Redmond semina Winks e con uno splendido filtrante rasoterra serve Ings, la punta davanti a Lloris non si scompone e mette la palla nell’angolino per il 2-1. Al 78’ rispondono gli Spurs, scambio tra Alli e Lucas, che si libera di Vestergaard e dal limite dell’area sorprende Gunn con una conclusione angolata. Nel finale Son viene steso in area dal portiere degli ospiti, l’arbitro assegna il rigore che lo stesso attaccante sudcoreano realizza con freddezza. Gli Spurs si impongono 3-2, negli ottavi di finale affronteranno il Norwich, sperando che sia solo un altro ostacolo da superare in fretta nella corsa a una coppa che manca nella loro bacheca dalla stagione 1990/91.