FA Cup: il Manchester City vola in finale, Bernardo Silva stende il Chelsea

fa cup

La squadra di Guardiola supera quella di Pochettino 1-0 in semifinale grazie a un gol del portoghese: ora United o Coventry per la coppa

Man City-Chelsea, le foto del match















































Si rialza subito il Manchester City, che piega il Chelsea 1-0 nella semifinale di FA Cup e si prende la finale. Nelle prime fasi di gioco la squadra di Pochettino lascia il possesso palla ai Citizens, per provare a sfruttare le ripartenze. Jackson è molto ispirato in avvio, sua la prima conclusione del match (bloccata da Ortega). L’aggressività dei Blues mette in seria difficoltà gli uomini di Guardiola, che subiscono un’enorme quantità di contropiedi. Al 38’ i londinesi sfiorano ancora una volta l’1-0, ma il piazzato dell’ex Palmer viene respinto in tuffo da Ortega. La sfida è molto più equilibrata del previsto, con il primo tempo che si chiude a reti bianche, sul punteggio di 0-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo è ancora il Chelsea a rendersi pericoloso, con una doppia occasione per Jackson (una di destro e l’altra di testa) su cui il portiere tedesco dei Citizens si supera ancora. La risposta del Manchester è immediata, con Petrovic che deve allungarsi per evitare il gol del vantaggio di Foden. Verso l’ora di gioco Guardiola inserisce Doku, subito protagonista con un paio di sgasate insidiosissime. L’esterno belga ex Rennes diventa essenziale all’84’, quando il City riesce (dopo un prolungatissimo possesso palla) a stappare l’incontro: palla messa in profondità sul fondo per De Bruyne, che crossa in mezzo il pallone spinto poi in rete da Bernardo Silva, che firma il gol partita con il sinistro dopo una prova non brillantissima. Nel finale Palmer e compagni provano in tutti i modi a pareggiarla, ma a trionfare sono gli uomini di Guardiola. Vince il Manchester City e approda in finale, dove attende la vincitrice dell’altra semifinale Coventry-Manchester United. Eliminato il Chelsea, che abbandona il sogno di raggiungere l’Europa grazie all’FA Cup.